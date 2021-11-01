BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor""Kendi mezarımızı kazıyoruz" - Haberler
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor""Kendi mezarımızı kazıyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

- BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor" "Kendi mezarımızı kazıyoruz" Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Fosil yakıtlara olan...

- BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor"

"Kendi mezarımızı kazıyoruz"

GLASGOW - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor" ifadelerini kullanarak, "Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (atılan dünya liderleri, küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmeye devam ediyor. COP26'da konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP26 katılımcılarını iklim değişikliği karşısında "insanlığı kurtarmaya" çağırarak, "Sirenler çalıyor. Gezegenimiz bizimle konuşuyor ve bize bir şeyler söylüyor. İklim eylemi, ülkeler, yaş ve cinsiyet ayırmaksızın insanların endişeleri listesinin başında geliyor. Bu ve gelecek nesiller adına size sesleniyorum, geleceğimizi korumayı ve insanlığı kurtarmayı seçin" ifadelerini kullandı.

Yükselen deniz seviyesi ada devletlerini tehdit ediyor

Özellikle yükselen deniz seviyelerinin tehdidi altındaki ada devletleri için COP26'nın başarısız olmasının "ölüm emri" anlamına geleceğini belirten Guterres, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor. Kesin bir seçimle karşı karşıyayız, ya onu durdururuz ya da o bizi durdurur. Yeter demenin zamanı geldi" dedi.

"Kendi mezarımızı kazıyoruz"

Guterres, "Biyoçeşitliliği vahşileştirmeye yeter. Karbonla kendimizi öldürmeye yeter. Doğaya tuvalet gibi davranmak yeter. Kendi yolumuzu yakmaya, delmeye ve kazmaya yeter. Kendi mezarımızı kazıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM tarafından Glasgow'da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na 100'den fazla dünya lideri ve on binlerce delege katılıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres: Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor Kendi mezarımızı kazıyoruz

BM Genel Sekreteri Guterres: Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor Kendi mezarımızı kazıyoruz

BM Genel Sekreteri Guterres: Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor Kendi mezarımızı kazıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Son Dakika Haberleri
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