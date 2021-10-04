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Bitlis'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Amatör Spor Haftası etkinlikleri başlatıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Amatör Spor Haftası etkinlikleri başlatıldı.

Etkinlik kapsamında 8 Ağustos Stadyumu'nda bir araya gelen sporcular, Atatürk Anıtı önüne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'ın Atatürk büstüne çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Elkatmış, bir hafta boyunca sürecek spor aktivitelerinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Etkinlikler çerçevesinde vatandaşları spora yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Elkatmış, "Özellikle çocukların spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir. Ayrıca gençleri de kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak en önemli kazanç olan sporu bir hafta boyunca sevdirermek çiin tüm ilçelerimizde etkinlikler düzenlenecektir." diye konuştu.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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