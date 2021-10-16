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Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu Bitlis Belediyesi yılın 12 ayı açık kalacak şekilde halı kilim dokuma kursu açtı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu

BİTLİS - Bitlis Belediyesi yılın 12 ayı açık kalacak şekilde halı kilim dokuma kursu açtı.

Bitlis Belediyesi birçok alanda kurslar açarak kadınların bir taraftan sosyalleşmesini, bir taraftan da meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 13 mahallede 40'a yakın kurs açan Bitlis Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan halı kilim dokuma alanında da kurs açtı. Bitlis Belediyesine ait Toplum Destek Merkezi'nde açılan halı kilim dokuma kursu, 24 kursiyer ve 2 usta öğretici ile kapılarını açtı.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, bu kursu diğer kurslardan ayıran en büyük özelliğin, bu mesleğin kaybolmaya yüz tutması olduğunu belirterek, "Bitlis Belediyesi olarak bu kursu sonuna kadar destekleyeceğiz. Bitlis Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma kursunu açmış bulunuyoruz. 24 kursiyerimiz ve 2 usta öğreticimiz ile beraber kursa başladı. Burasını sürekli açık tutmak istiyoruz. Kadınlarımızı bu kursa bekliyoruz. Kursumuz devamlı açık olacak. Burada hem üretecekler hem de kendilerine dokuyacaklar. Diğer taraftan belediye olarak burada üretecekleri halı ve kilimlerin satışında da kendilerine yardımcı olacağız. Bu kursa katılımın da yüksek olacağını bekliyoruz" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencisi Ezgi Başak ise hem okul okuduğunu hem de bu kursu tercih ederek meslek öğrenmek istediğini belirtti.

Bitlis Belediyesi mahallelerde biçki dikiş, ahşap boyama, tel kırma, makine nakışı, trikotaj, spor, resim, tiyatro, iğne oyası, takı tasarım ve 3 boyutlu tasarım atölyeleri açarak kadınlara ve gençlere meslek öğretiyor.

Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu

Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu

Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu

Bitlis Belediyesinden halı kilim dokuma kursu
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