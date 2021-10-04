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Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

Geçmişte gelinlik kızların el emeği göz nuru olarak bin bir zahmetle işledikleri etamin ve kanaviçe gibi el emeği çeyizler Aydın'da ikinci el ürünlerin satıldığı Bit Pazarı'nda alıcısını bekliyor.

AYDIN (İHA) - Geçmişte gelinlik kızların el emeği göz nuru olarak bin bir zahmetle işledikleri etamin ve kanaviçe gibi el emeği çeyizler Aydın'da ikinci el ürünlerin satıldığı Bit Pazarı'nda alıcısını bekliyor.

Uzun bir uğraş ve el emeği gerektiren, seyrek dokunmuş keten bezi üzerine ilmek ilmek işlenen kanaviçe ve etamin gibi geçmişte gelinlik genç kızların hayallerini süsleyen el işi ürünler artık yavaş yavaş unutulmaya başladı. Gelişen teknoloji ile iğne ve iplikle zahmetle hazırlanan çeyizlerin hazırına ulaşabilen genç kızlar, fazla eşyadan da kaçınır oldu. Hal böyle olunca Anadolu'nun önemli gelenekleri arasında önemli yer tutan çeyiz geleneğinde önemli yer bir yer tutan el işi örgüler de değerini kaybederek Bit Pazarı'na düştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde her hafta Cumartesi günleri kurulan ikinci el eşyaların alınıp satıldığı Bit Pazarı'nda tezgah açan Gülbahar Özgen kendi gençliğinde bu ürünlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Ben de çeyizim için el işine çok önem vermiştim. Bazen elimdeki işi bitirmek için sabahlara kadar oturup ilmek ilmek çeyiz dokumuşluğum bile var. Genç kızlar annelerinden öğrendikleri iğne oyaları ile boş vakitlerinde gönüllerine göre iğne oyası işler, hem sanatın hem de kültürün en güzel örneklerini ortaya çıkartırlardı. Ancak günümüzde bu tür ürünler gençler tarafından tercih edilmiyor ve değerini kaybediyor. Artık kızlarımız hem eşyadan hem de bu tür el işlerinden uzak duruyor. Buraya gelen ileri yaştaki kadınlar çoğu zaman bu ürünleri gördüklerinde gözleri dolarak inceliyor, eski çeyiz hikayelerini bizimle paylaşıyorlar. Her ne kadar buna bizler de üzülsek de artık dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Kızların çeyizlerini el emeği ürünler yerine hayatı kolaylaştıran bir çok teknolojik ürün süslüyor" dedi. - AYDIN

Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

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