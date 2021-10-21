Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKKINDA BİLGİLER

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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