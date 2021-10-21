Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi?
ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Vatandaşlar Bir Zamanlar Çukurova dizisi için Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova özetsiz mi yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova konusu ne? İşte hakkında bilgiler...
Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.
Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.
Ana karakterler:
Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.
Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.
Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.
Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.