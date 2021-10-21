Bir Başka Güzel programında binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Bir Başka Güzel canlı izle! 21 Ekim Show TV canlı izle! Show TV Bir Başka Güzel programı canlı yayın izle!

BİR BAŞKA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Başka Güzel 28. Bölümünde; Mavi takımda Zahra, Melika, Dilşah, Ece, Kübra, Ebrar; kırmızı takımda ise Melisa, Melike, Perihan, Serra, Zeynep, Neslişah yarıştı. Günün konsepti, dans günü oldu.

BİR BAŞKA GÜZEL KONUSU NEDİR?

"Bir Başka Güzel", Dünya'nın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgarı estirecek!

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığı programda birbirinden değişik showlar da olacak.

Yarışmacılar, konusun daseçkin bir jüri karşısına çıkacak. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü girişimci Selin Ciğerci ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan... "Bir Başka Güzel" Esra Eron'un sunumuyla seyirciyle buluşacak.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen "Bir Başka Güzel"de, karakterine, zekasına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgar gibi esip moda benden sorulur diyen 12 farklı kadın Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak.

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