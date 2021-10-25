Bilal Erdoğan kürsüdeyken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım - Haberler
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Bilal Erdoğan kürsüdeyken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım

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Son günlerde iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren vakıflardan biri olan TÜGVA'nın toplantısında okunan marş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bilal Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda bir grup "Komando Andı"nın sözlerini değiştirerek marşı, "Biz TÜGVA erleri! Arakan'da, İdlib'te, Keşmir'de, Libya'da, Yemen'de, Silivri'de, Pendik'te, Çatalca'da, Adalar'dayız" şeklinde okudu.

Geçtiğimiz haftalarda Büyükada İskelesi'nde tahliye krizi ve kamu kurumlarına atama yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ), 571 temsilcisinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Programa, TÜGVA'nın kurucuları arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

"KOMANDO ANDI"NI OKUDULAR

Toplantıdan paylaşılan bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Toplantıya katılan TÜGVA'lılar "Komando Andı"nın bir kısmını değiştirerek okudu. Hep bir ağızdan okunan yeminde, "Biz TÜGVA erleri" ifadesi ve "Ben Türk komandosuyum" sözleri yerine de "Ben TÜGVA'lıyım" ifadeleri yer aldı.

"HER YERDEYİZ, ADALAR'DAYIZ"

Okunan marşta, "Her zaman ve her yerde" sözlerinin devamına ayrıca, "Arakan'da, İdlib'te, Keşmir'de, Libya'da, Yemen'de, Silivri'de, Pendik'te, Çatalca'da, Adalar'dayız" ifadeleri eklendi.

Katılımcılar marşı, 3 kez "Başkomutan Erdoğan" sloganı atarak ve tekbir getirerek sonlandırdı.

Bilal Erdoğan kürsüdeyken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
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