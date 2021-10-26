Beypazarı eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti.
ÖZALP, VAN (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinin eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti.
Beypazarı Ticaret Odası Kurucu Başkanı olan ve iki dönem burada başkanlık yapan, 2009-2014 arasında ise Beypazarı Belediye Başkanlığını üstlenen 66 yaşındaki Özalp, yaşamını yitirdi.
Özalp'in cenazesi, yarın belediye önündeki törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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