Beypazarı eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti - Haberler
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Beypazarı eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti.

ÖZALP, VAN (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinin eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, hayatını kaybetti.

Beypazarı Ticaret Odası Kurucu Başkanı olan ve iki dönem burada başkanlık yapan, 2009-2014 arasında ise Beypazarı Belediye Başkanlığını üstlenen 66 yaşındaki Özalp, yaşamını yitirdi.

Özalp'in cenazesi, yarın belediye önündeki törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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