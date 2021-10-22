Beterin Beteri Filmi

Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI’ın en iyi profil uzmanı John Hartley’yi ( Dwayne Johnson ) harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı The Bishop'u ( Gal Gadot ) yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth ( Ryan Reynolds ) ile işbirliği yapmak zorunda kaldığı büyük bir soygunun ortasına düşer. Dünyanın dört bir yanındaki dans pistlerinden ıssız hapishanelere ve vahşi ormanlara uzanan adrenalin yüklü bir maceraya dahil olan üçlü, çok memnun olmasalar bile zaman zaman birbirlerinden destek almak zorunda kalır.

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Senaryo: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Ritu Arya, Chris Diamantopolous

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Red Notice

Yapımcı Firma: 0

Vizyon Tarihi: 12.11.2021

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