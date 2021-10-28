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Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken aydınlatma direği otomobilin üzerinde dengede kaldı. Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ziya Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki dubalara daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle aydınlatma direği yerinden çıkarak otomobilin üzerine düştü. Ziya Uluçay kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik polisleri yola duba koyarak önlem aldı. Otomobilin üzerindeki aydınlatma direği kaldırıldıktan  sonra belediye ekipleri çevreyi temizledi. Kaza nedeniyle hasar oluşan otomobil çekici ile çekildi.


Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı direk üzerinde kaldı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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