Bergama Kültür Merkezi (BerKM) rengarenk

Mavi Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyuna ilgi çok olunca 2 matine olarak planlanan gösterime bir matine daha eklendiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız 18'i merkezde 119'u kırsal da olmak üzere toplam 237 mahallesi ile çok geniş bir coğrafi alana sahip. Özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklarımızın da tiyatroya olan ilgi ve sevgilerini pekiştirmek için ulaşımlarını sağladığımız yaklaşık 300 çocuğumuzu kültür merkezimize taşıdık. Çocuklarımızın neşesi ve kahkahası salonu doldurdu" dedi.

Canımız, evlatlarımız siz yeter ki mutlu olun, gülün" diyen Başkan Koştu, 'Biz daha güçlüyüz' oyununu sahneleyen Mavi Çocuk Tiyatrosu'na da teşekkür etti.

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