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Bergama Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Bergama Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

Bergama Belediyesinin 2022 yılı bütçesi, 277 milyon 580 bin lira olarak onaylandı.

Bergama Belediyesinin 2022 yılı bütçesi, 277 milyon 580 bin lira olarak onaylandı.

Bergama Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısı ikinci bileşimi yapıldı.

Toplantıda oylamaya sunulan 277 milyon 580 bin liralık bütçe taslağı, bağımsız Belediye Meclis Üyesi Nezih Özuyar'ın ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerde düşüş görüldüğünü ancak kendilerinin 2022'yi yatırım yılı olarak gördüklerini ifade etti. Koştu, bütçenin Bergama'ya hayırlı olmasını diledi.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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