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Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun çalışmaları inceledi

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Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun çalışmaları inceledi

Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, çalışma alanlarını ziyaret ederek yol yapım ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, çalışma alanlarını ziyaret ederek yol yapım ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Yeni Sanayi Sitesinde site içi tahrip olan yollara ve yeni yapılan iş yerlerine 7200 m2 alana toplam 950 ton ve Galericiler Sitesine 6500 m2 alana toplam 900 ton asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, çalışmalar hakkında bilgi alarak esnafla bir süre sohbet etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Yeni Sanayi Sitesinde ihtiyaç duyulan kısımlar ve yeni açılan iş yerlerinin asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Esnaflarımızın taleplerini yerinde dinleyerek fikir alışverişinde bulunduk. Sanayi sitesinde asfalt ihtiyacı olan her alanda çalışmalarımızı tamamlayarak esnaflarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Tüm sanayi esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

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