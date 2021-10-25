BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu

İstanbul Maslak'ta 72 yaşında hayatını kaybeden İHA ve Siha'ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Mevlid-i Şerif okundu.

18 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İHA ve SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için Maslak'ta bulunan Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki camide Mevlid-i Şerif okundu. Programa Bayraktar'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından programa katılan vatandaşlara cami avlusunda ikramlar yapıldı.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Ömer Faruk Yıldız/İHA)