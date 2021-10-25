BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu - Haberler
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Maslak'ta 72 yaşında hayatını kaybeden İHA ve SİHA'ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Mevlid-i Şerif okundu.

İstanbul Maslak'ta 72 yaşında hayatını kaybeden İHA ve Siha'ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Mevlid-i Şerif okundu.

18 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İHA ve SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için Maslak'ta bulunan Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki camide Mevlid-i Şerif okundu. Programa Bayraktar'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından programa katılan vatandaşlara cami avlusunda ikramlar yapıldı.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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