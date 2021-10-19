Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4)
AA / Cemalettin Turan - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması Cenazenin omuzlarda tanışması Cenaze aracının hareket etmesi İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması
Cenazenin omuzlarda tanışması
Cenaze aracının hareket etmesi İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.