Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4) - Haberler
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4)

AA / Cemalettin Turan - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması Cenazenin omuzlarda tanışması Cenaze aracının hareket etmesi İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması

Cenazenin omuzlarda tanışması

Cenaze aracının hareket etmesi İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı (4)
AA / Cemalettin Turan - Son Dakika Haberleri
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Dedeye son bakış! Özdemir Bayraktar'ın cenazesine damga vuran kare

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