Battlefield 2042'nin Battle Royale Oyun Olması Planlanıyordu - Haberler
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Battlefield 2042'nin Battle Royale Oyun Olması Planlanıyordu

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Battlefield 2042'nin Battle Royale Oyun Olması Planlanıyordu

İddiaya göre, geliştirme sürecinin başlarında Battlefield 2042'nin battle royale oyun olması hedefleniyordu.

İddiaya göre, geliştirme sürecinin başlarında Battlefield 2042'nin battle royale oyun olması hedefleniyordu ancak daha sonra bu plan değişti.

DICE'ın geliştirdiği Battlefield 2042 için geçen hafta düzenlenen açık beta süreci sorunlu geçti. Betayı deneyenlerin önemli bir kısmı oyunun bu yıl çıkış yapmak için hazır olmadığını, oyundaki özelliklerin sorunlu çalıştığını veya hiç çalışmadığını, genel olarak oyunun teknik olarak zayıf kaldığını belirtti. Buna ek olarak,  serinin önceki oyunlarında yer alan Class sisteminin kaldırılıp yerine Specialist sisteminin getirilmesi de Battlefield 2042'nin geliştirme sürecinde bir şeylerin ters gittiği iddialarına neden oldu.

Görüşüne göre tüm bunların nedeni aslında Battlefield 2042'nin battle royale oyun olacak şekilde geliştirme sürecine başlanması olabilir.

Battlefield ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, Twitter hesabından konuyla ilgili şunları yazdı:

"Battlefield 2042'nin [geliştirilmesine] Battle Royale olarak başlanması teorisi doğru fakat  oyun daha 'geleneksel' bir Battlefield olarak değiştirildiğinde geliştirme sürecinin hangi safhasında olduğundan emin değilim. [Battlefield 2042'de] Call of Duty'den esintiler mevcut ama Apex Legends çok büyük bir esin kaynağıydı."

Henderson bir başka mesajında ise söz konusu iddialarını çok ciddi olduğunu ve gerektiğinde kanıt sunabileceğini belirtti:

"Çok çarpıcı bir iddia fakat eğer bu tip bilgileri derleyen bir gazeteci iseniz kanıt sunabilirim."

Eleştirilerin ardından DICE ve EA açık beta sürecindeki versiyonunun Battlefield 2042'nin birkaç ay önceki versiyonu olduğunu, betada birçok sorunun çoktan çözüldüğünü ve planlanan çıkış tarihi için her şeyin yolunda gittiğini açıklamıştı.

Oyunun normalde ekim ayında çıkması planlanıyordu ancak ani bir kararla kasıma ertelenmişti. Battlefield 2042, 19 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

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