Battlefield 2042'den Hazard Zone oynanış videosu yayınlandı - Haberler
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Battlefield 2042'den Hazard Zone oynanış videosu yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Battlefield 2042'den Hazard Zone oynanış videosu yayınlandı

Battlefield 2042'nin yeni bir modu olan Hazard Zone'dan oynanış videosu geldi.

Hazard Zone, DICE, Battlefield 2042'nin ilk duyurusundan bu yana defalarca vurguladı, bir battle royale değil.PlayStation 5, PC ve Xbox Series X'te sekiz takıma yayılmış sadece 32 oyuncu ile Battlefield 2042'nin çok oyunculu modundan daha küçük bir oyuncu sayısına sahiptir.

Battlefield 2042 Hazard Zone'un amacı ayakta kalan son oyuncu veya takım olmak değildir. Oyuncular dört kişilik kadrolarla oyuna dahil edilir ve amaçları ise savaş alanına düşmüş ve dağılmış uydulardan değerli veri sürücülerini bulmak ve almaktır. Sürücüler alındıktan sonra ise sürücüleri güvenli noktaya götürmeniz gerekmektedir.

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Takımlar harita boyunca dağılmış uydularla savaş alanına yerleştirilecek olsa da, oyun boyunca daha da değerli sürücüler içeren daha fazla uydu da düşecektir. Oyuncular, ellerinden geldiği kadar veriyi kurtarmak için savaştıkları alanda yeniden strateji oluşturmak zorunda kalacak. Çıkarma noktaları haritada iki rastgele konumda gerçekleşecek ve bir takımın üyesi veriyi güvenli bir şekilde çıkarırsa tüm takım oyunu kazanır.

BATTLEFIELD 2042 HAZAR ZONE FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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