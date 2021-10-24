Başkentte kistik fibrozis hastaları yararına sergi

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Başkentte açılan, goblen tekniğiyle yapılan resimlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, kistik fibrozis hastalarının tedavisi için bağışlanacak.

Çankaya ilçesindeki bir sanat merkezinde, kistik fibrozis hakkında farkındalık oluşturmak ve hastaların tedavilerine maddi destek sağlamak amacıyla sanatçı Güler Uluçay Yüce'nin goblen tekniğiyle yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneğine bağışlanacak.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Nazan Çobanoğlu, serginin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, genetik bir hastalık olan kistik fibrozisin özellikle solunum ve sindirim sistemini etkilediğini belirtti.

Hastalarda beslenme bozuklukları ve tekrarlayan akciğer sorunlarının görüldüğünü ifade eden Çobanoğlu, "Bu sorunlar zatürre, bronşit şeklinde olabileceği gibi iyi bir tedavi görülmediğinde solunum yetmezliği ve akciğer nakline kadar gidebiliyor." dedi.

Çobanoğlu, kistik fibrozisin her hastada farklı şekilde ilerlediğini, bu yüzden hastanın sağlık durumu ve semptomları dikkate alınarak çeşitli tedavi yöntemleri uygulandığını anlattı.

Kistik fibrozis hastalarında mutasyon sonucu ortaya çıkan hücre içindeki sorunları düzeltebilen modülatör ilaçlar geliştirildiğine işaret eden Çobanoğlu, "Modülatör ilaçların kullanılmasıyla hastaların tedavisinde çok büyük ilerleme kaydedildi. Fakat Türkiye'de hastaların bu ilaçları alabilmek için para ödemeleri gerekiyor. Çünkü SGK'nin geri ödemesinde olmayan bir ilaç grubu. Bu nedenle geri ödemeye alınması hastalarımız açısından çok önemli." diye konuştu.

Çobanoğlu, kistik fibrozis hastalarının yararına düzenlenen sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dernek olarak bu tür bağışlarla ihtiyacı olan hastaların ilaç ve tedavi masraflarını karşılıyoruz. Bunun yanında çeşitli platformlarda hasta ailelerinin ve hekimlerin eğitimlerine yönelik toplantılar düzenliyoruz. O yüzden bu tür bağışlar bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Kasım'a kadar açık kalacak.