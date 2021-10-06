Başkan Yalçınkaya, çalışmaları yerinde inceledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Yalçınkaya, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ilçedeki trafiği rahatlatmak amacıyla Halep yolu, ceylanlı ve hastane yolu üzerinde yapılan kavşaklarda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin çehresinin değişeceğini aktaran Yalçınkaya, "Anayolda 3 refüj, 3 tretuvar çalışması var. Birisi Halep yolu Kavşağı, ikincisi Ceylanlı Kavşağı, üçüncüsü de inşallah hastane kavşağı olacak. Bu üçünün de düzenlemelerinin sonuna geldik. Son aşamasında ağaçlandırma, çiçeklendirme ve aydınlatma çalışmalarını yapıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin çıktı. Kavşaklar ile ulaşımda rahatlama sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında mükemmel bir yer olacak. Ortadoğu'nun çıkış ve giriş kapısı, Akçakale'ye yakışır, yıldız ilçenin gereğini yerine getirmiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.