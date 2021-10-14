YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Recep Hacı'yı makamında ziyaret etti. Ardından Yalova futbolunun köklü isimlerinden Muzaffer Töre ile müşahede servisinde yatan hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Vekili Tutuk, yakında hizmete açılacak olan 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi'yle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

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