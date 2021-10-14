BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Recep Hacı'yı makamında ziyaret etti.

YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Recep Hacı'yı makamında ziyaret etti. Ardından Yalova futbolunun köklü isimlerinden Muzaffer Töre ile müşahede servisinde yatan hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Vekili Tutuk, yakında hizmete açılacak olan 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi'yle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Caner Erkin
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKAN VEKİLİ TUTUK DEVLET HASTANESİ ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:19:42. #1.11#