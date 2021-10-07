Başkan Toksöz'den başarılı öğrenciye tablet - Haberler
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Başkan Toksöz'den başarılı öğrenciye tablet

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Başkan Toksöz'den başarılı öğrenciye tablet

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)sözel yerleştirme puanına göre Türkiye 779'uncusu Yatağanlı Efe Acar'a tablet hediye etti.

YATAĞAN, MUĞLA (Bültenler) - 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)sözel yerleştirme puanına göre Türkiye 779'uncusu olarak Yatağan'ın gurur kaynağı olan Efe Acar, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ü makamında ziyaret etti.

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Acar'ı, başarısından dolayı kutlayan Başkan Toksöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde sürecek olan eğitim hayatında da başarılar diledi. Başkan Toksöz, Yatağan Belediye Meclisi'nin "Sıralamada ilk beş bine giren öğrencilere tablet verilmesi" kararı doğrultusunda, Acar'a tablet hediye etti.

Acar ise, misafirperverliğinden ve tabletten dolayı Başkan Toksöz'e teşekkür etti.

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Haber: Başkan Toksöz'den başarılı öğrenciye tablet - Haberler
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