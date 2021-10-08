Başkan Tekin, meclisten gaziler için yetkiyi aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tekin, meclisten gaziler için yetkiyi aldı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Tekin, meclisten gaziler için yetkiyi aldı

19 Eylül Gaziler Günü'nde, ilçedeki gazi ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, gazilerden gelen talep üzerine harekete geçti.

Başkan Tekin, 'Gazilere verdiği' sözü tuttu

Gazilerin, gezi, dernek binası gibi talepleri için verilen ayaküstü söz, resmiyete dönüştü. Geçtiğimiz gün toplanan Torbalı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülen önemli maddelerden biri de 'Gazilerle' ilgili oldu. Torbalı Belediye Başkanlığı ile Torbalı Gazi ve Şehitleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

PROTOKOL DETAYLARI

Yapılacak olan protokole göre Torbalı Belediyesi, gazi ve şehir ailelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak amacıyla, onların kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunarak, bu doğrultuda bu kişilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapacak. Torbalı Belediyesi protokol gereği, derneğin kirasını, faturalarını, ısınma giderlerini belediye bütçesinden ödeyecek. Şehitler ve Gaziler günlerinde de yemek organizasyonları düzenleyecek. Protokol gereği gazilerin görev yaptıkları şehitlik ve muharebe alanlarına Torbalı Belediyesi gezi düzenleyecek. Bu ve daha birçok alanda Torbalı Gazi ve Şehitleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek olacak olan Torbalı Belediyesi, kısa süre içerisinde resmi imzaları atacak.

BAŞKAN TEKİN: HAYIRLI OLSUN

Bu vatanın gazilere minnettar olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Gaziler her zaman başımızın tacı. Tüm ihtiyaçları için zaten seferber durumdaydık. Bu protokolle de desteğimizi ve sözlerimizi resmiyete dökeceğiz. Minnettar olduğumuz gazilerimiz için desteklerimiz sadece bu maddelerle sınırlı kalmayacak, gerekli her durumda Torbalı Belediyesi olarak yanlarında olacağız. Protokolümüz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Fatih Terim Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Amelia Hamlin Ali Koç Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Tekin, meclisten gaziler için yetkiyi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:54:40. #1.13#