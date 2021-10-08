Başkan Tekin, meclisten gaziler için yetkiyi aldı

Başkan Tekin, 'Gazilere verdiği' sözü tuttu

Gazilerin, gezi, dernek binası gibi talepleri için verilen ayaküstü söz, resmiyete dönüştü. Geçtiğimiz gün toplanan Torbalı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülen önemli maddelerden biri de 'Gazilerle' ilgili oldu. Torbalı Belediye Başkanlığı ile Torbalı Gazi ve Şehitleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

PROTOKOL DETAYLARI

Yapılacak olan protokole göre Torbalı Belediyesi, gazi ve şehir ailelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak amacıyla, onların kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunarak, bu doğrultuda bu kişilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapacak. Torbalı Belediyesi protokol gereği, derneğin kirasını, faturalarını, ısınma giderlerini belediye bütçesinden ödeyecek. Şehitler ve Gaziler günlerinde de yemek organizasyonları düzenleyecek. Protokol gereği gazilerin görev yaptıkları şehitlik ve muharebe alanlarına Torbalı Belediyesi gezi düzenleyecek. Bu ve daha birçok alanda Torbalı Gazi ve Şehitleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek olacak olan Torbalı Belediyesi, kısa süre içerisinde resmi imzaları atacak.

BAŞKAN TEKİN: HAYIRLI OLSUN

Bu vatanın gazilere minnettar olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Gaziler her zaman başımızın tacı. Tüm ihtiyaçları için zaten seferber durumdaydık. Bu protokolle de desteğimizi ve sözlerimizi resmiyete dökeceğiz. Minnettar olduğumuz gazilerimiz için desteklerimiz sadece bu maddelerle sınırlı kalmayacak, gerekli her durumda Torbalı Belediyesi olarak yanlarında olacağız. Protokolümüz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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