Başkan Öztürk Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı - Haberler
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Başkan Öztürk Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Öztürk Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Yahyalı İlçe Müftülüğü 'ne ziyarette bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Yahyalı İlçe Müftülüğü 'ne ziyarette bulundu.

Yahyalı İlçe Müftüsü İbrahim İkbal'in makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Diyanet Teşkilatının Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Başkan Esat Öztürk, "14 yıl görev yaptığım, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında görev yapan eskimeyen meslektaşlarımın haftalarını, ilçe müftümüzün nezdinde kutluyorum. Onlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. 4 yaşından itibaren çocuklarımızı emanet ettiğimiz, 5 vakit bizleri uyandıran, hoş sedaları ile kulaklarımızın pası açan din görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim gayretlerini artırsın. Belediye olarak İlçe müftülüğümüz ile birlikte birçok güzelliğe imza attık. Camilerimizin çevre düzenlemesi, bakımı, onarımı, temizliği noktasında her zaman görev başındaydık. Ayrıca ilçemize yeni açılan Kız Hafızlık Kur'an Kursu ve açılacak olan 4-6 Yaş Kur'an Kursu için destekler verdik. Biz her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlu olsun" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı İlçe Müftüsü İbrahim İkbal de; "İlçe Müftülüğümüz adına nazik ziyaretinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Başkanımız maddi-manevi her konuda bizlere destek oluyor. Gerek camiler gerekse Kur'an Kursları noktasında başkanımız ekibiyle birlikte her zaman bizlerin yanında yer alıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim hizmetlerinizin devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Öztürk Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Başkan Öztürk Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

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Haber: Başkan Öztürk Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı - Haberler
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