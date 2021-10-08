Başkan Mahçiçek'ten cemaate çorba ikramı - Haberler
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Başkan Mahçiçek'ten cemaate çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Mahçiçek'ten cemaate çorba ikramı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Abdülhamithan Camii'nde kılınan sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Abdülhamithan Camii'nde kılınan sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram etti.

Vatandaşlar, cami avlusunda kurulan sofralarda çorbalarını yudumlarken Başkan Mahçiçek ile sohbet etti. Başkan Mahçiçek, "Bizler çok güzel bir dinin ve geleneğin mensubuyuz. Paylaştıkça çoğalacağını ve bereketleneceğini bildiğimiz aşımız, aynı zamanda kardeşliğimizi de pekiştiriyor. Birlik ve beraberliğimize katkı olacağını bildiğimiz bu ikramlarımızı tadan kardeşlerimize afiyet olsun diyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber: Başkan Mahçiçek'ten cemaate çorba ikramı - Haberler
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