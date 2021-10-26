Başkan Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle buluştu

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kara'nın da hazır bulunduğu ziyarette müdürlüğün çalışma programı hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, gayretlerinden dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılınç, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla rutin olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de park ve bahçeler müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İlimizi güzelleştirmek ve çağın gereklerine uygun bir şehir haline getirmek amacıyla arkadaşlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız vermeden devam edeceğiz. Gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle buluştu

Başkan Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı

Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title