Başkan Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle buluştu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kara'nın da hazır bulunduğu ziyarette müdürlüğün çalışma programı hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, gayretlerinden dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılınç, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla rutin olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de park ve bahçeler müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İlimizi güzelleştirmek ve çağın gereklerine uygun bir şehir haline getirmek amacıyla arkadaşlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız vermeden devam edeceğiz. Gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN