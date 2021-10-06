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Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ile Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz'u ziyaret etti.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ile Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz'u ziyaret etti.

Gültak, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Din görevlilerimiz gerçekten çok kıymetli, ulvi bir görevi ifa ediyorlar. Bu nedenle değerli cami ve din görevlilerimizin bu özel haftasını gönülden kutluyor, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"İbadethanelerimizin sıkıntılarını çözmek için çalışıyoruz"

Konuşmasında, camiler ve din görevlilerinin taşıdığı misyonun önemine dikkat çeken Başkan Gültak, ibadethanelerin toplumsal önemine de değinerek, "Akdeniz Belediyesi olarak camilerimiz ve diğer ibadethanelerimizin eksikliklerinin yanı sıra, değerli hocalarımızın talep ve sıkıntıları noktasında en kısa sürede müdahale ediyoruz. Camiler veya Kur'an kursları ile ilgili her türlü talep ve sıkıntıları çözmek için aralıksız çalışıyoruz" diye konuştu.

"Camilerimizin amacı herkesi kardeşçe bir araya getirmek"

Ziyareti nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür eden Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ise "Amacımız Mescid-i Nebevi ruhunu, caminin birleştirici, kardeşlik, huzur ve barış ruhunu topluma anlatmak, bu huzur ve barışı sağlamaktır. Camilerimizin de asıl amacı ırk, dil, renk ayırımı gözetmeksizin herkesi kardeş ve eşit olarak bir araya getirmektir" ifadelerini kullandı.

Hafta kapsamında bu yılın temasının 'vefa' olduğunu kaydeden Kondi, şöyle devam etti; "Büyüklerimize, devletimize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve kutsal değerlerimize karşı bir vefa borcumuz var. Nedir bu vefa borcumuz? Birliğimizi, kardeşliğimizi, huzur ve barışımızı sağlamak, toplumda kardeşçe yaşama kültürümüzü geliştirmektir. Bizler de Mersin'de 2 bin 300 personelimizle birlikte toplumumuzun her kesiminden insana doğru bilgiyi aktararak, sahih dini bilgilerle aydınlatmak, kardeşliği, birliği, huzur ve barışı sağlamak amacını güdüyoruz. Bunun için fedakarca çalışan cami görevlilerimize, gönüllülerimize ve hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum." - MERSİN

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Haber: Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı - Haberler
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