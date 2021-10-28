BAŞKAN EROĞLU: "BİZİM YERİMİZ MİLLETİMİZİN YANIDIR"

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini sahada dinlemeyi sürdürüyor. Halkla iç içe olan ve halkın isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam eden Başkan Eroğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarındaki esnafları ve vatandaşları ziyaret etti.

Makam odasının sahada; esnafların dükkanları, halkın yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gelen taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcılarına talimatlarını verdi.

"Biz yerimiz milletimizin yanıdır" diyerek esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Bizim yerimiz sokakta, sahada, gece-gündüz her daim milletimizin yanında olmaktır. Bizim yerimiz, her gün evine AŞ götüren esnafımızın dükkanındaki mis gibi ekmek kokusudur. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla iç içe olmaya, esnafımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Makam odamız sahada milletimizin yanındadır. Kıymetli hemşehrilerimizin, değerli esnaflarımızın istek ve taleplerini, şehrimize dair düşüncelerini bizzat birinci ağızdan dinliyor, sorunları var ise ekibimizle birlikte anında çözüm üretiyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında bizlere gönül kapılarını açarak, Güleryüzleriyle misafir eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da halkımızla, esnafımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" dedi.

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