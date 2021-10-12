Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya periyodik olarak yaptıkları dere temizliklerinin fotoğraflarını paylaşarak çevre kirliliğine karşı verdikleri savaşta vatandaşlardan da kendilerine destek olmalarını istedi.

Şubat ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Balçova'da bir yandan derelerin ıslahı yapılırken diğer yandan da derelerin temizliği yapılıyor. Sokak ve çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak derelerin temizliğini yaptıkları ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya vatandaşlardan da çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalarını istedi.

Bir hafta içinde derelerden tonlarca atık topladıklarını belirten Başkan Çalkaya "Biz doğayı koruyup kollamazsak, doğanın bize acımayacağını artık ezberlememiz gerekiyor. Lütfen çevreye daha duyarlı olalım" diyerek vatandaşlardan çevre kirliliğine karşı verdikleri savaşta kendilerine destek olmalarını istedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Edis Düm Tek Tek Nihal Yalçın
Spor Caner Erkin Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:13:27. #1.11#