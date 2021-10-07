Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlar ile akşam çayında buluştu - Haberler
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Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlar ile akşam çayında buluştu

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Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlar ile akşam çayında buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, danışmanları, meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarı Halil Ay ile birlikte Efendi Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Mahalle sakinleri ile istişarelerine devam eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu istişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı akşam çayı buluşmasında bu haftaki adresi Efendi Mahallesi oldu. Başkan Besim Dutlulu'ya programında danışmanları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da eşlik etti.

Halk ile iç içe olmaya devam edeceklerini altını çizen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akşam çayımızı, Efendi mahallemizde halkımızla sohbet ederek içtik. Hem mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik hem de yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" de

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