Barış Kahraman öldü mü? Barış Kahraman kimdir?

Barış Kahraman kimdir? Barış Kahraman öldü mü? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

BARIŞ KAHRAMAN KİMDİR?

Barış Kahraman, sosyal medya hesabından paylaştığı türkü videolarıyla tanınan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Kısa süre içerisinde sosyal medya fenomeni haline gelen isimin binlerce takipçisi bulunmakta.

BARIŞ KAHRAMAN'A NE OLDU?

Sosyal medya hesabında binlerce takipçisi olan Kahraman 6 gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık 1 hafta önce hastaneye kaldırılan Barış Kahraman'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü bildirilmişti.

BARIŞ KAHRAMAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyadan seslendirdiği türküler ile tanınan Barış Kahraman'dan kötü Haber geldi. 6 gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede olduğu açıklanan Barış Kahraman'ın sosyal medya hesabından vefat haberi geldi. Sosyal medya hesabı asistanı tarafından yönetilen Barış Kahraman'ın vefat haberi "Allah gani gani rahmet eylesin, toprağın bol, mekanın cennet olsun" sözleriyle verildi.

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