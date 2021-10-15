Barış Kahraman öldü mü? Barış Kahraman kimdir? - Haberler
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Barış Kahraman öldü mü? Barış Kahraman kimdir?

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Barış Kahraman öldü mü? Barış Kahraman kimdir?

Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan Barış Kahraman hakkında Barış Kahraman öldü mü? Barış Kahraman kimdir? başlıkları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süre önce hastaneden fotoğrafı paylaşılan Barış Kahraman kimdir, kaç yaşında? Barış Kahraman'a ne oldu? Barış Kahraman'ın sağlık durumu nasıl?

Barış Kahraman kimdir? Barış Kahraman öldü mü? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Barış Kahraman, sosyal medya hesabından paylaştığı türkü videolarıyla tanınan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Kısa süre içerisinde sosyal medya fenomeni haline gelen isimin binlerce takipçisi bulunmakta.

Sosyal medya hesabında binlerce takipçisi olan Kahraman 6 gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık 1 hafta önce hastaneye kaldırılan Barış Kahraman'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü bildirilmişti.

Sosyal medyadan seslendirdiği türküler ile tanınan Barış Kahraman'dan kötü Haber geldi. 6 gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede olduğu açıklanan Barış Kahraman'ın sosyal medya hesabından vefat haberi geldi. Sosyal medya hesabı asistanı tarafından yönetilen Barış Kahraman'ın vefat haberi "Allah gani gani rahmet eylesin, toprağın bol, mekanın cennet olsun" sözleriyle verildi.

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