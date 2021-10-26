Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Kadın Muhtarlar Derneği 3'üncü Genel Kongresi'ne katıldı. Konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Soylu, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımlayan 10 büyükelçiyi ve muhalefetin bu konudaki tavrını eleştirken, uyuşturucu ile mücadele konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

UYUŞTURUCUYA BAĞLI DOĞRUDAN ÖLÜMLERİN SAYISI 941'DEN 314'E DÜŞTÜ

Türkiye'de 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin 2020 yılında 314'e düştüğünü ifade eden Soylu, metruh binalarda uyuşturucu kullanımlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yıl 2017. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin sayısı 941 kişi. Şimdi kaç biliyor musunuz? 2020 yılında bu sayı 314'e düştü. 941'de 314'e. Bu ortak yaptığımız bir mücadelenin sonucudur. 'Ama bakanım bizim mahallede şurada bir metruh bina var.' 110 bin metruh bina vardı. Biz bunun 75 binden fazlasını yıktık, 15 binini de rahebilite ettik ve metruh bina olmaktan çıkardık. Geçen gün vilayetlere gidiyorum. Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere.

"SEN GECE YIK, MAHKEME KARARI GELİR"

Muhtarlarımız diyor ki 'Şurada var, burada var. Efendim, mahkeme kararı var yıkamıyoruz' Arkadaş, sen gece yık. Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum. Çünkü o bina orada durdukça, o binada uyuşturucu kullanılıyor, asayişsizlik yapılıyor. Bir şekilde geliyor muhtarın kapısına vatandaş diyor ki 'Muhtarım bu binayı ne yapacaksın'.

"GECE YARISI DOZER YIKSIN, KİM YAPTI NEREDEN BİLELİM?"

Siz de diyorsunuz 'Mahkeme kararı var bir şey yapamıyorum'. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın. Kim yıktı biz nereden bilelim? Biz de sabahleyin bu metruh binanın oradaki molozunu kaymakamlık olarak, valilik olarak, belediye olarak toplayalım. Biz bunu ayaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kim ne kızarsa kızsın bu binalardan mahallelerimizi kurtarmak zorundayız."

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