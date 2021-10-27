Bakan Özer, "Üzerinde çalışıyoruz" diyerek hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimle ilgili yeni düzenlemeye hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'deki zorunlu eğitim yaşı 6'dan 5'e düşürülecek, bu sayede öğrencilerin okula daha kolay adapte olması sağlanacak.

"OKUL ÖNCESİNDE HEDEF 2,5 MİLYON"

Bakan Mahmut Özer, eğitimde 5 yaş grubuna yönelik hedeflerini açıkladı. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Bakan Özer, "Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız" dedi.

"YÜZDE 118'LİK ARTIŞ HEDEFLİYORUZ"

Anaokulu sayısında da bir artış olacağına dikkat çeken Özer şöyle konuştu: "Anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine çıkaracağız. Ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayısını ise 1 milyon 613 bine çıkaracağız."

"FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMEL HEDEFİMİZ"

Eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Özer, "Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'deki okulda da benzer imkanları sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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