Bakan Özer, "Üzerinde çalışıyoruz" diyerek hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 6 yaş olan zorunlu eğitim yaşını 5'e düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Bakan Özer, ayrıca anaokulu kapasitelerini artırmak adına çalışmalara da hız verildiğini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimle ilgili yeni düzenlemeye hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'deki zorunlu eğitim yaşı 6'dan 5'e düşürülecek, bu sayede öğrencilerin okula daha kolay adapte olması sağlanacak.
Bakan Mahmut Özer, eğitimde 5 yaş grubuna yönelik hedeflerini açıkladı. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Bakan Özer, "Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız" dedi.
Anaokulu sayısında da bir artış olacağına dikkat çeken Özer şöyle konuştu: "Anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine çıkaracağız. Ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayısını ise 1 milyon 613 bine çıkaracağız."
Eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Özer, "Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'deki okulda da benzer imkanları sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.