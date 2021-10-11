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Azmi ile 'engelleri' aşıyor

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Azmi ile 'engelleri' aşıyor Ellerini kullanamıyor, her şeyi burnu ve ağzıyla yapıyor hem de iki üniversite okuyor Serebral Palsi hastası 21 yaşındaki Berke Öz, doğduğu günden beri mücadelesinden vazgeçmeyerek, aynı anda iki üniversitede eğitim görmeye devam ediyor.

EDİRNE (İHA) - Azmi ile 'engelleri' aşıyor

Ellerini kullanamıyor, her şeyi burnu ve ağzıyla yapıyor hem de iki üniversite okuyor

EDİRNE - Serebral Palsi hastası 21 yaşındaki Berke Öz, doğduğu günden beri mücadelesinden vazgeçmeyerek, aynı anda iki üniversitede eğitim görmeye devam ediyor. Ellerini kullanamadığı için tüm işlemlerini burnu ve ağzıyla yapan Berke, azmiyle örnek oluyor.

Oğlunun Serebral Palsi hastalarına örnek olduğunu anlatan baba Yakup Öz, oğlunun doğum esnasında kordon sarılmasından dolayı dünyaya Serebral Palsi hastası olarak geldiğini söyledi. Oğlunun 2000 yılından beri çok büyük bir mücadele içine girerek bugünlere geldiğini anlatan baba Yakup Öz, çocuğunun yürüyemediğini, kollarını kullanamadığını ve tam konuşamadığını belirtti.

"Burnu ve dudaklarıyla telefonda birçok işlemi yapıyor"

Oğlunun Trakya Üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Basın Yayın Bölümlerinde eğitim gördüğünün altını çizen baba Öz, oğlunun ellerini kullanmadan burnu ve dudaklarıyla grafik tasarım çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi. Baba Öz, oğlunun birçok işlemi burnu ile yaptığına dikkati çekti. Oğlu Berke'nin hastalığını hiçbir zaman gündeme getirmediğini söyleyen baba Öz, ellerini kullanamadan burnu ve dudaklarıyla telefonda birçok işlemi yaptığını belirtti. Berke'yi gören diğer hasta çocukların Berke'yi örnek aldığını ifade eden Baba Öz, oğlunun bir çağrısı olduğunu söyledi.

Berke'nin tek isteği; lokomat cihazı

Oğlu Berke'nin fizik tedavi için Edirne'ye bir lokomat cihazı kazandırmak istediğini belirten Baba Öz, lokomat cihazı Edirne'ye bir hastaneye getirilirse hem Berke'nin hem de diğer çocuklar için faydalı olacağını anlattı.

Azmi ile 'engelleri' aşıyor

Azmi ile 'engelleri' aşıyor

Azmi ile 'engelleri' aşıyor

Azmi ile 'engelleri' aşıyor
İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri
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