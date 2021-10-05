Azerbaycan'da III. Uluslararası TURAZ Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi'ne TİKA'dan Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen III. Uluslararası TURAZ Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi'ne destek sağladı.

9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında TURAZ Bilim Derneği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İnönü Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen ve resmi dili Türkçe olan Kongre'nin ana teması "şiddet ve medya" olarak belirlendi.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kongre'nin açılış töreninde, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, TURAZ Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Ağayev, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Melahat İbrahimkızı birer konuşma yaptı.

Türkiye, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Sırbistan'dan kamu yöneticileri, bilim insanları ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen Kongre'de; aile içi şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar olgularında, toplumun bilgilenmesinde güçlü bir araç olan basın yayın organlarının sorumlulukları tartışıldı.

Üç gün süren Kongre'de ayrıca, patolojide genel konular ile adli patoloji, toksikoloji, adli antropoloji, adli psikiyatri, medikolegal otopsi uygulaması gibi teknik konular ve farklı tıp branşlarında güncel konular ve medikolegal sorunlar ele alındı.

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