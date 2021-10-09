Aycan Yanaç kimdir? Kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Aycan Yanaç kimdir? Kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Aycan Yanaç kimdir? Kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Aycan Yanaç kimdir? Başörtülü fotoğrafıyla ilgili yapılan bir paylaşıma güldüğü için kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Yanac, son dönemde merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Survivor 2020'deki performansıyla beğeni toplayan Aycan Yanaç, başörtülü fotoğrafıyla ilgili yapılan bir paylaşıma güldüğü için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti ve "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" ifadelerinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Yanaç ile internette en çok "Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırıldı. İşte detaylar!

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 yılında, Nürnberg'de dünyaya gelen ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir.

Kişisel hayatı

21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur. 2020 yılında Survivor'a katılmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kariyeri

Kulüp kariyeri

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. 2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür. 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı ile sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.

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Haber: Aycan Yanaç kimdir? Kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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