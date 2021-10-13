AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da beş katlı binanın asansöründe mahsur kalan beş kişi, itfaiyenin kapıyı zorlayarak açmasıyla kurtarıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da beş katlı binanın asansöründe mahsur kalan beş kişi, itfaiyenin kapıyı zorlayarak açmasıyla kurtarıldı.

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan beş katlı binada bulunanlar inmek için asansöre bindi. Asansör zemin kata geldikten sonra kapısı bir türlü açılmadı. Binadakilerin tüm çabasına rağmen asansör kapısı açılmayınca itfaiyeden yardım istendi. Sevk edilen itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak açtı. Kabinde yaklaşık 20 dakika mahsur kalan beş kişi çıkarıldı.

AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AVCILAR'DA KAPISI AÇILMAYAN ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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