Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı - Haberler
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Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı Mahsur kalan kadınlar itfaiyenin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı Avcılar'da, bir binanın asansöründe mahsur kalan 5 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Mahsur kalan kadınlar itfaiyenin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı

İSTANBUL - Avcılar'da, bir binanın asansöründe mahsur kalan 5 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi E-5 Yan yoldaki 6 katlı bir binanın asansöründe yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binadan çıkmak için asansöre binen 5 kadın, zemin kata gelince asansörün kapısı bozuldu. Bozulma nedeniyle kadınlar mahsur kaldı.

Durumu fark eden bina güvenliği itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakikadır mahsur kalan 5 kadını kapıyı açarak kurtardı. Çeşitli yaş grubundan olan kadınlar kurtarıldıktan sonra rahat nefes almanın mutluluğunu yaşadı.

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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