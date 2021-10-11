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Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberi... Ataşehir'de 3 katlı apartmanda henüz nedeni bilnemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de 3 katlı apartmanda henüz nedeni bilnemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda apartmanın her yerini saran yangın sonucunda binadaki daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14: 00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Erhan Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu 4 kişilik bir ailenin yaşadığı 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda binayı saran yangın kısa sürede kontrol altına. Olayda yaralanan yada ölen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Apartmanın yanma anı bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

(Ömer Karaoğlu/İHA)

Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi! Ataşehir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

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