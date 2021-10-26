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Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan şarkıcı Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalandı.

ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan şarkıcı Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalandı. Aşkın Nur Yengi yerine konserde Gökhan Türkmen sahne alacak.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi" denildi.

(FOOTĞRAF)


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