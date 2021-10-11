Asalak ne demek? Asalak anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asalak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asalak anlamı ne? Asalak ne demek?

ASALAK NE DEMEK?

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1: Bir canlının üzerinde ya da içinde sürekli ya da geçici olarak yaşayan, ondan beslenen başka canlı.

2: Başkalarının sırtından geçinmeyi huy edinmiş kimse.

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