Asalak ne demek? Asalak anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asalak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asalak ne demek? Asalak anlamı ne? İşte, Asalak kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asalak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asalak anlamı ne? Asalak ne demek?
ASALAK NE DEMEK?
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1: Bir canlının üzerinde ya da içinde sürekli ya da geçici olarak yaşayan, ondan beslenen başka canlı.
2: Başkalarının sırtından geçinmeyi huy edinmiş kimse.
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