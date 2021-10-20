Artvin Valisi Doruk Borçka'da okul ziyaretlerinde bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde bazı okulları ziyaret etti.

İlk olarak Borçka Atatürk İlkokulu'na giden Doruk, Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'dan, yapımı 3 yılda tamamlanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan okul hakkında bilgi aldı.

Acar, okulda 12 derslik, 2 ana sınıfı, 1 özel eğitim sınıfı ve 2 laboratuvar olduğunu belirterek, 3 özel eğitim sınıfı öğrencisi, 41 okul öncesi olmak üzere toplam 254 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Doruk, daha sonra sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Ardından 12 derslikli Atatürk Ortaokulu'nu gezen Doruk, burada da incelemelerde bulunarak öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Borçka İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret eden Vali Doruk, bazı sınıfları gezerek bir süre sohbet ettiği öğrencilere düzenli ders çalışmaları ve kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretlerde Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve okul müdürleri de hazır bulundu.