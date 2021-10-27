Arnavutköy'de iki ticari araç çarpıştı: Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Arnavutköy'de iki ticari araç çarpıştı: Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de iki ticari araç çarpıştı: Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı

Arnavutköy-Hadımköy yolunda çarpışan iki ticari araçtan biri yan yattı.

Arnavutköy- Hadımköy yolunda çarpışan iki ticari araçtan biri yan yattı. Vatandaşlar tarafından yan yatan araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy çevreyolu Haraççı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DP 8505 plakalı ticari araç sürücüsü Hakan Arslan, kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada yanından geçen başka bir ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Hakan Arslan'ın kullandığı araç yan yattı. Araç içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan Hakan Arslan, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme yaparken yol kazadan dolayı bir müddet trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

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