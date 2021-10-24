ARNAVUTKÖY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de yağmur suyu nedeniyle bataklığa dönen çukura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ARNAVUTKÖY'de yağmur suyu nedeniyle bataklığa dönen çukura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bolluca Mahallesi Soylu Sokak'ta bugün meydana geldi. İneğinin bataklığa saplandığını gören kişi, hemen itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatların da yardımıyla ineği bulunduğu yerden yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Ekiplerin çalışması sonucundan kurtarılan inek sahibine teslim edilirken, ineğin kurtarılma anları da cep telefonuna yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ARNAVUTKÖY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ARNAVUTKÖY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ARNAVUTKÖY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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