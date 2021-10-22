Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar Ali'ye ne oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

ARKA SOKAKLAR ALİ'YE NE OLDU?

Arka Sokaklar 591. Bölümde Ali, korona ilaçlarının yan etkisi ile eşi Pınar'a vuruyor ve bunu öğrenen Rıza Baba çok öfkeleniyor!

Ali, koronayı atlatarak herkesi mutlu eder; fakat, aldığı ilaçlar onda yan etki yaratmıştır. İlaçların etkisiyle sıkıntılı durumlar yaşamaya başlar. Titreme ve halüsinasyonlara neden olan ilaçlar Ali'ye otokontrolünü kaybettirir. Ona bu aşamada destek olan eşi Pınar'ı bile incitecek cümleler kurarak onu kırmayı başarır. Pınar yılmadan desteğini devam ettirdiği sırada beklenmedik bir olay yaşanır. Öfke krizine giren Ali, kendisine hakim olamaz ve Pınar'a vurur. Bu olayı duyanlar büyük şok yaşar. Rıza Baba öğrendiğinde ise, ortalığı toz duman kaplar. Çok öfkelenen Rıza Baba herkesin önünde Ali'yi döverek evden kovar. Ali ise, çaresizce durumu anlatmaya çalışır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR ALİ NEDEN AYRILDI?

Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz, diziden ayrıldı. Ancak neden ayrıldığına dair detay yer almıyor. Alp Korkmaz'ın yeni sezonda dizinin yeni bölümlerinde rol alıp almayacağı netlik kazanmadı.

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