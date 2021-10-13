Ardahan'da aşı tanımlanan öğrencilerin aileleri ikna edilecek - Haberler
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Ardahan'da aşı tanımlanan öğrencilerin aileleri ikna edilecek

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da aşı tanımlanan öğrencilerin aileleri ikna edilecek

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle aşı tanımlanan öğrencilerin aileleriyle iletişime geçilerek "ikna" çalışması yapılacak.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle aşı tanımlanan öğrencilerin aileleriyle iletişime geçilerek "ikna" çalışması yapılacak.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısının arttığı kentte, yeni tedbirlere yönelik Vali Hüseyin Öner başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, salgınla mücadeleye ilişkin alınan tedbirler, aşı çalışmaları, denetim faaliyetleri, ek tedbirler, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve hızla artan vaka sayılarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı sonunda, aşı tanımlanan öğrencilerin aileleriyle iletişime geçilerek "ikna" çalışması yapılması kararlaştırıldı.

İl ve ilçelerde Kovid-19 denetimleri artacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Öner, salgının yayılım hızındaki artışı durdurmak için tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğine işaret ederek, il ve ilçelerde okul servisleri, toplu ulaşım araçları, mahalle, çarşı, pazar ve insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda denetim faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına da önem verilmesini isteyen Öner, okullarda aşı tanımlanan öğrencilerin aileleriyle iletişime geçilerek, "ikna" çalışması yapılması talimatını verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve Göle Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilçe kaymakamları, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sağlık birim sorumluları katıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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