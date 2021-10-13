Arda Aydın kimdir? Arda Aydın hayatı ve biyografisi! Arda Aydın kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Aydın kimdir? Arda Aydın hayatı ve biyografisi! Arda Aydın kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Arda Aydın kimdir? Arda Aydın hayatı ve biyografisi! Arda Aydın kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Arda Aydın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Arda Aydın hakkında merak edilenler. Arda Aydın hayatı ve biyografisi. Arda Aydın kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Arda Aydın merak konusu oldu. İşte Arda Aydın hakkında merak edilen Arda Aydın kimdir, Arda Aydın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ARDA AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1979

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli: Ankara Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arda Aydın kimdir? Arda Aydın hayatı ve biyografisi! Arda Aydın kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:12:22. #1.12#