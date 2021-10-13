Arda Aydın kimdir? Arda Aydın hayatı ve biyografisi! Arda Aydın kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Arda Aydın merak konusu oldu. İşte Arda Aydın hakkında merak edilen Arda Aydın kimdir, Arda Aydın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ARDA AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1979

Kaç yaşında: 42 yaşında

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1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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