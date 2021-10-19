Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; bu dönem sınavların nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor.Peki, AÖF sınavları online mı olacak 2021? AÖF Güz sınavları yüzyüze mi olacak? AÖF sınavları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK 2021?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Dönem sınavlarının nasıl yapılacağı ise fakülteden yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

AÖF SINAV MERKEZLERİ NEREDE?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 81 il ve 29 ilçede toplam 11 sınav merkezi bulunuyor. Online yapılan sınavlar ise AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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