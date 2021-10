Antalya Okçular Tekkesi'nde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Okçular Tekkesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Programda çocuk kemankeşlerce dualı ok atışı yapıldı, hatim duası gerçekleştirildi.

Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, yaptığı açıklamada, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Programa katılan kemankeşleri kutlayan, ailelerine ve etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Uçar, şöyle konuştu:

"Kuruluşumuzdan bugüne her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda kemankeşlerimizle efendimiz Hazreti Muhammed adına, Allah rızası için ok atışı taliminde bulunuyoruz. Okuduğumuz hatimleri de hatim duasıyla bağışlıyoruz. Bu kemankeşlerimiz iki hafta önce yıldız kemankeşler programına kayıt oldular. İki haftalık öğrencilerimiz hepsinin cesaretini takdir etmek gerekiyor. Efendimiz için ok atma çabasında bulunurken o kadar heyecanlılardı ki. Hepsini tebrik ediyorum. Bu vesileyle peygamber sünnetini burada ihya etmemize vesile olan ve ata sporlarıyla sporda diriliş ruhunu bize tekrar aşılayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanım Bilal Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Uçar, yıldız kemankeşler programında 24 öğrencinin bulunduğunu, cesur kemankeşler ve mavi yelek kemankeş programlarıyla toplamda 90 öğrenci sayısına ulaşacaklarını kaydetti.