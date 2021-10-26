Antalya DOB'dan, "Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla 30 Ekim'de Muammer Sun'un "Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde, Cumhuriyet döneminin en önemli bestecilerinden ve müzik eğitimcilerinden Muammer Sun'un, ülkenin fedakarlıklarla nasıl kurulduğunu anlatan "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmleri için bestelediği eserler seslendirilecek.

Konserde, orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek. Antalya DOB korosunun şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandığı konserde, soprano Aslı Ayan solist olarak sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, 30 Ekim saat 20.00'de başlayacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.