Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı Antalya'da refüjü aşan ve hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

ANTALYA (İHA) - Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da refüjü aşan ve hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti,2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Kepez ilçesinde meydana geldi. Masa Dağı'ndan kent merkezine seyir halindeki 07 ADP 322 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Barış Manço Bulvarında refüjü aştı ve karşı şeride geçti. Araç karşı yönde ilerleyen Soner Uğuz idaresinde 07 ZM 920 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Soner U., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Aynı araçtaki yolculardan H.U, A. D. U., Soner U, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Sürücü Soner U, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Polis olay yerinden kaçan hafif ticari aracın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Gazi Taş - Son Dakika Haberleri
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